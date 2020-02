A tão esperada reforma da Previdência e o projeto Cota Zero não entraram em pauta para votação da redação final nesta terça-feira (4), por falta de quórum. A perspectiva é que os deputados votem a matéria na semana que vem, após limparem a pauta que 35 vetos do governo para serem apreciados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM), anunciou um mutirão.

“O projeto do Cota Zero ainda não está em pauta. Será apresentado um estudo ainda. Vai demorar para entrar em pauta, não tem previsão para entrar em votação”, adiantou Botelho.

No caso do projeto da reforma da Previdência, Eduardo Botelho explicou que a questão do reajuste da alíquota ainda depende de uma votação. “Na reforma da Previdência ainda temos uma votação, em redação final, que pode ocorrer nesta semana ou na próxima. Depois, vem o projeto das regras da Previdência, que o governo ainda não mandou para a Assembleia”.

Botelho adiantou que está convocando antecipadamente o mutirão para ter a presença dos deputados. “São mais de 30 vetos e acho mais produtivo fazer uma pauta de um dia todo, daí eu faço uma convocação específica, praticamente eu estou quase que obrigando os deputados para termos quórum absoluto. Estou convocando para quarta-feira da semana que vem e daí votamos todos os vetos num dia só e alguns projetos também que estiverem pendentes”, disse o presidente durante a sessão plenária.