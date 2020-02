Professora de 29 anos colocou fogo no carro do marido, de 35 anos, na noite deste domingo (2), depois de uma discussão sobre supostas traições no município de Primavera do Leste (MT).

Segundo a Polícia Civil, o casal foi encaminhado para a delegacia e prestou esclarecimentos. À polícia, a mulher contou que teve ‘controle emocional’, e discutiu com o marido após descobrir uma traições. Irada, ela foi até o automóvel Celta, que pertence ao companheiro, e ateou fogo.