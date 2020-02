Ingredientes

Massa

4 ovos

100 ml de manteiga derretida ou óleo de coco

1 xícara (chá) de açúcar demerara ou xilitol

1/2 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de aveia

1 colher (sopa) de fermento em pó

1/2 xícara (chá) de leite para umedecer a massa do bolo depois de pronta

Recheio

100g de manteiga sem sal

1 receita do leite condensado fake (ver link no final da receita)

1 caixinha de creme de leite

1/2 xícara (chá) de leite em pó

Modo de preparo

Massa

1 Bata bem em um liquidificador os ovos com a manteiga derretida ou óleo de coco + o açúcar (ou xilitol) + o leite.

2 Depois de bem batido, adicione a farinha de aveia, o fermento e bata por mais 30 segundos.

3 Unte uma forma retangular e adicione a massa.

4 Pré aqueça o forno por 15 minutos a 180 graus. Asse o bolo o tempo suficiente para crescer e dicar no ponto certo.

Recheio

1 Bata muito bem todos os ingredientes do recheio na batedeira ou no liquidificador e reserve na geladeira por pelo menos 1 hora antes de usar. IMPORTANTE: caso o creme do recheio não fique consistente adicione mais leite em pó aos poucos até que fique na consistência desejada.

Montagem

1 Divida a massa em duas.

2 Molhe a massa com meia xícara de leite, adicione o recheio e adicione a outra parte da massa por cima.

3 Polvilhe leite em pó peneirado por cima do bolo e leve ao freezer por 2 horas antes de servir.