Marcos Lopes da Costa, 38 anos, foi assassinado a pedradas na manhã deste sábado (01) no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis. O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava em óbito.

As primeiras informações, repassadas pelo Tenente Felipe Cordeiro da Polícia Militar, são de que a vítima teria se desentendido com outra pessoa, que mora em uma casa próxima ao local do crime, mas a discussão teria começado em um bar, na avenida Brasil.

Depois da discussão, o autor do crime teria ido embora e a vítima ido atras dele para tirar satisfação, momento em que eles se desentenderam e entraram em vias de fato. Uma faca foi encontrada próximo a Marcos.

O corpo caído tinha fraturas abertas na cabeça e muito sangue espalhado pelo chão. Uma pedra grande foi encontrada ao lado do corpo e várias outras espalhadas pela rua.

A família da vítima chegou ao local junto com o Samu e presenciou toda a cena.

Viaturas da Polícia Militar fazem rondas em busca do suspeito.