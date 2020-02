Um jovem, que ainda não teve o nome divulgado, foi assassinado a pedradas na manhã deste sábado (01) no bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis. O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava em óbito.

As primeiras informações, repassadas por testemunhas no local, são de que o jovem teria se desentendido com outra pessoa e entrado em vias de fato.

O corpo caído tinha fraturas abertas na cabeça e muito sangue espalhado pelo chão. Uma pedra grande foi encontrada ao lado do corpo e várias outras espalhadas pela rua.

A família da vítima chegou ao local junto com o Samu e presenciou toda a cena.

Viaturas da Polícia Militar fazem rondas em busca do suspeito.

Mais informações em instantes.