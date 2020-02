O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear informa que, no dia 11 de fevereiro, próxima terça-feira, o fornecimento de água nos bairros abastecidos pela Estação de Tratamento de água – ETA, estará suspenso por um período de 12 horas, devido ao serviço de impermeabilização no canal dos filtros do sistema de tratamento de água, a fim de aumentar a eficiência e reduzir as perdas de água na ETA. A equipe do Sanear informa ainda que o reabastecimento ocorrerá de forma gradativa, a partir das 19 horas, porém a normalização no abastecimento deve acontecer após 48 horas, devido ao número de bairros atingidos pela intermitência.

A equipe do Sanear pede que, durante este período, os moradores racionem água, bem como, não realizem atividades que possam aumentar o consumo em suas casas, pois a distribuição é gradativa, levando um pouco mais de tempo para que todas as residências sejam abastecidas normalmente.

BAIRROS AFETADOS

O abastecimento ficará interrompido nos bairros Cidade Alta, Coophalis, Coopharondon, Santa Marina, Nova Aurora, São Sebastião, Participação, Jardim Iguaçu, Nossa Senhora do Amparo, Santa Laura, São José, Jardim Glória, Vila Poroxo, São Pedro, Sagrada Família (da Colina Verde até o Lar dos Idosos), Parque das Rosas, Azaleia, Margarida, Farias, Chácaras Pica Pau, Parque das Nações, Jardim Mato Groso, Colina Verde, Alto da Colina, Centro (da avenida Marechal Dutra até o Arareau e da Francisco Félix até a Rosa Bororo; Frei Servácio até Marechal Dutra), Jardim Ipanema, São Francisco, Mariley, Canaã, Boa Esperança até a Mamed, Santa Cruz e região, Monte Líbano A e B, Jardim Planalto, Morada dos Bandeirantes, Pindorama, Birigui, Guanabara, Vila Militar, Jardim Belo Horizonte, Planville, Parati, Oasis, Paineiras, Liberdade, João de Barro, Tropical, Buriti (parte Baixa).