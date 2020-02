A sequência de crimes contra a vida tomou conta de Rondonópolis neste final de semana. Três pessoas morreram e outra ficou baleadas entre sábado (01) e a madrugada desta segunda-feira (03).

1º Homicídio

Marcos Lopes da Costa, 38 anos, foi assassinado a pedradas nas primeiras horas da manhã de sábado no bairro Jardim Rondônia. O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava em óbito.

O corpo caído tinha fraturas abertas na cabeça e muito sangue espalhado pelo chão. Uma pedra grande foi encontrada ao lado do corpo e várias outras espalhadas pela rua.

2º Homicídio

Erlon Sandro Lima do Nascimento de 36 anos, foi encontrado no final da tarde deste sábado (01), em um condomínio no final da Avenida Goiânia. A vítima apresentava sinais de agressões físicas e diversas perfurações de tiro.

Segundo investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Erlon é apontado como a pessoa que matou Marcos Lopes da Costa.

3º Homicídio

Um jovem de 23 anos, identificado como Luiz Henrique da Silva Oliveira, foi assassinado por disparo de arma de fogo em um bar no Jardim Morumbi na madrugada deste domingo (02).

Ainda segundo informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica, o tiro acertou a nuca da vítima. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Tentativa de Homicídio

Um homem de 34 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi baleado na madrugada desta segunda-feira (03), dentro do próprio carro, na frente de um bar localizado no bairro Sagrada Família.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Regional. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.