Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (3), no bairro Jardim Aroeira, em Cuiabá (MT), com arma, drogas, dinheiro e uma motocicleta roubada. As prisões foram efetuadas por policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Móvel (Rotam).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe fazia rondas nas proximidades do loteamento Jardim Videira, quando avistou um homem em atitudes consideradas “suspeitas”.

Ao perceber a presença da viatura, ele correu para os fundos de uma residência, onde foi detido pelos militares. Durante buscas no local, foi encontrada uma porção de cocaína.

Durante a ocorrência, a guarnição percebeu que uma motocicleta XRE de cor vermelha, passou várias vezes na frente da casa. Na checagem da placa, foi constada uma queixa de roubo da moto.

Na residência onde estava a motocicleta, na mesma rua onde houve a primeira prisão, os militares também encontraram uma espingarda de pressão calibre 5.5 milímetros que o suspeito não soube explicar a procedência. Ambos foram presos e encaminhados a Central de Flagrantes de Cuiabá juntamente com os materiais apreendidos.