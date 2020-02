A senadora Selma Arruda (Podemos) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contestando uma decisão da própria Corte, proferida pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, autorizando que Carlos Fávaro (PSD) seja empossado no Senado na vaga de Selma que foi cassada por caixa 2 e abuso de poder econômico.

A defesa da senadora alega que o pedido feito pela Procuradoria Geral do Estado com aval do governador Mauro Mendes (DEM), carece de previsão legal. Sustenta que não existe previsão legal na legislação brasileira para amparar a posse de um candidato que não foi eleito nas urnas.

Fávaro foi o terceiro colocado na disputa de 2018 e um dos autores da ação de investigação judicial que resultou na cassação de Selma por unanimidade no TRE-MT em abril de 2019 e depois foi mantida por seis votos a um no TSE no dia 10 de dezembro do ano passado.

Selma só permanece no cargo porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) ainda não cumpriu as decisões do TSE e do Supremo para declarar a vacância do cargo e empossar Fávaro na cadeira até a realização da eleição suplementar marcada para o dia 26 de abril deste ano.