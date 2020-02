Ao tomar conhecimento do pedido de sua expulsão dos quadros do Podemos, a senadora cassada por caixa 2, Selma Arruda, reagiu e partiu para o ataque, num grupo de WhatsApp do partido contra, o sociólogo Hélio da Silva, responsável por pedir à legenda que a expulse por “infidelidade e descompostura ética”.

Revoltada, ela o chamou de “canalha” edisse que não fez nenhuma declaração de apoio ao vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) para ocupar sua vaga no Senado por meio da eleição suplementar marcada para 26 de abril.

Na sequência, Selma chamou o “colega” de partido de “pulha e afirmou que jamais praticaria infidelidade partidária. Ela disse que está no Podemos por convicção política e quanto a eventual apoio a algum candidato, ela seguirá orientação do líder no Senado, Alvaro Dias.

Por fim, a senadora cassada pediu desculpas aos demais integrantes do grupo por ficar “exaltada” e justificou que tem coisa que “causa muito nojo”.