Sem habilitação e rebocando uma moto aquática (Jet Ski), um homem foi preso dirigindo bêbado, uma saveiro de cor branca, nas proximidades da Ponte Sérgio Motta, em Cuiabá (MT). O flagrante foi realizado na noite deste domingo (2).

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista foi flagrado por uma guarnição que estava em rondas pela região. Ao ser feita a abordagem, o acusado disse aos militares que a picape Saveiro estava com a documentação vencida.

Os policiais ordenaram que ele saísse do carro e apresentasse os documentos. No entanto, constatou-se que o motorista não possuía Carteira Nacional de habilitação (CNH) e apresentava sinais de embriaguez. De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a o homem mal conseguia se manter em pé.

Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à Central de Flagrantes de Cuiabá. O veículo foi apreendido e a moto aquática entregue ao patrão do acusado que acompanhou a condução da ocorrência policial.