Quem gosta de curtir a folia carnavalesca, principalmente nas festas populares que geralmente são promovidas pelas Prefeituras, deve ficar atento para mudar os planos enquanto ainda dá tempo. Isso porque neste ano várias cidades não terão carnaval popular. De acordo com a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), até o momento, 25 cidades de Mato Grosso confirmaram que não terão festa neste ano.

A medida atende uma recomendação da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT) e do Ministério Público de Contas (MPC) que alertam sobre segurança da festividade e gastos.

Os 141 municípios do Estado receberam um termo de responsabilidade e compromisso com todas as orientações para a realização da folia. Os municípios têm até o dia 14 deste mês para confirmar aos órgãos se irão ou não fazer a festa. Até agora, 25 cidades desistiram.

Neste caso, a saída para àqueles foliões que não abrem mão da diversão, uma possibilidade é se deslocarem para curtir a folia em municípios vizinhos onde a “crise financeira” não tenha comprometido as festividades.

Em Cuiabá, depois de dois anos sem festa popular de carnaval, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), anunciou que este ano vai ter festa. A princípio, a Prefeitura deve gastar R$ 100 mil para as atrações da semana do Carnaval que será comemorado de 21 a 26 de fevereiro.

Confira a relação das cidades sem carnaval popular

Arenápolis

Brasnorte

Curvelândia

Dom Aquino

Guarantã do Norte

Ipiranga do Norte

Jauru

Juara

Juína

Juruena

Mirassol D’ Oeste

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Maringá

Nova Mutum

Nova Olímpia

Nova Ubiratã

Novo Santo Antônio

Nortelândia

Paranaíta

Pontes e Lacerda

Rio Branco

Santa Carmem

Serra Dourada

Tangará da Serra