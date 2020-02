Funcionários da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), denunciam que estão sendo obrigados a trabalhar em condições insalubres, com salas fechadas sem ar condicionado, sem janelas e faltando até água para tomar.

Um servidor da Pasta denunciou ao PORTAL AGORA MATO GROSSO a precariedade envolvendo a estrutura do prédio e enviou algumas fotos das instalações.

De acordo com o denunciante, houve um curto-circuito na semana passada causado pela manutenção da empresa que presta o serviço de climatização para a Seplag. Com isso, a metade das salas do prédio ficou sem ar-condicionado.

Mas conforme o servidor, os problemas não param por ai. Disse ainda que parte do prédio está há vários dias sem água potável, por motivos que ele desconhece.

Mesmo nessa situação, os servidores não foram dispensados. Eles receberam a informação de que teriam que cumprir o expediente que foi reduzido até que a situação seja normalizada. Conforme o denunciante, o problema poderá se estender por vários dias, como informado aos servidores.

As fotografias enviadas mostram que alguns aparelhos foram retirados e parte do telhado está aberta. Já os equipamentos que estão instalados não funcionam ou estão desligados, de acordo com a denúncia.

O funcionário disse ainda que na última sexta-feira (31 de janeiro), a coordenação que administra o grupo de servidores afetados pelo problema, foi trocada. Ele acredita que a substituição pode estar ligada aos problemas enfrentados no local.

Procurada, a Seplag-MT, disse por meio de nota, que o prédio está passando por reformas, troca de aparelhos de ar-condicionado e iluminação. Explicou que além de quatro equipamentos de ar-condicionado estarem funcionando, o horário foi adaptado e enquanto os equipamentos não forem trocados, os servidores só estão trabalhando no período matutino. Quanto à denúncia da falta de água em parte do prédio, a nota diz que não é verdade.

Confira a nota na íntegra

A Secretaria de Planejamento e Gestão informa que com o intuito de melhorar a ambiência laboral, dar mais conforto e comodidade a seus servidores, além de reduzir os gastos públicos com despesas de custeio, está passando por reformas e troca de aparelhos de ar condicionado e iluminação.

Tendo em vista a troca de seis aparelhos de ar condicionado por equipamentos mais modernos e potentes realizada esta semana em um dos setores, dois deles não funcionaram. Como os equipamentos estão na garantia, a Secretaria terá que esperar o fornecedor realizar a troca.

Quanto a denúncia de que os servidores estão sendo forçados a trabalhar no calor, ela não procede, pois além de quatro ar condicionados estarem funcionando, o horário foi adaptado e enquanto os equipamentos não forem trocados, eles só estão trabalhando no período matutino.

Já em relação a falta de água potável, também é uma inverdade, pois nenhum setor da Secretaria está sem água.