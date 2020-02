Uma enfermeira que atendeu um empresário de Paulínia, no interior de São Paulo, suspeito de ter contraído o coronavírus em viagem à China também apresentou sintomas da doença e mais um caso suspeito da infecção no estado. Segundo a Secretaria da Saúde paulista, a paciente passa bem e está em isolamento familiar.

Conforme a pasta, dos oito casos suspeitos registrados até as 12h de sábado, dia 1º, quatro são da capital, três do interior —além dos dois casos de Paulínia, há um em Americana— e um em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

Em todo o Brasil, até a noite de sábado, eram 16 casos suspeitos da doença, mas sem nenhuma confirmação, segundo boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde.

Além dos oito de São Paulo, são quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, um no Paraná e um no Ceará. Dez casos tratados como suspeitos foram descartados —três no Rio Grande do Sul, dois em São Paulo, dois em Santa Catarina, um em Minas, um no Paraná e um no Rio.

No segundo caso de Paulínia, as secretarias municipal e estadual de saúde consideram que, caso a enfermeira tenha a infecção por coronavírus confirmada, a transmissão pode ter acontecido por contato com o primeiro caso suspeito.

Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Paulínia na noite de sexta-feira (31) a enfermeira começou a apresentar sintomas da doença quatro dias depois de atender o paciente. A nota informa que a profissional de saúde e sua família foram colocadas em isolamento domiciliar.

A enfermeira trabalha no hospital particular de Campinas onde o paciente foi atendido, mas reside em Paulínia. Segundo a pasta, ambos têm o estado de saúde estável.

Vulneráveis

A situação acende o alerta para a vulnerabilidade dos profissionais de saúde em casos de surto como o do novo coronavírus. Na epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que deixou mais de 800 mortos entre 2002 e 2003, dezenas das vítimas eram médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que acabaram contaminados ao atender doentes.

Preocupados com esse cenário, autoridades sanitárias já tomam medidas para reduzir o risco de contaminação dos trabalhadores da saúde caso o vírus chegue ao Brasil.

O Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira que fará uma compra emergencial de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras, luvas, gorros e capotes, para profissionais de saúde e outros trabalhadores que possam ter contato com pacientes com suspeita de infecção, como agentes de imigração ou policiais.

A Secretaria da Saúde paulista informou que o ministério reforçou os protocolos para atendimento a pacientes com sintomas em todas as unidades de saúde, incluindo hospitais.

Entre as orientações estão a restrição de contato do paciente ao menor número possível de profissionais e o uso de EPIs, como máscaras cirúrgicas, protetores faciais e luvas, além das medidas de assepsia após o contato com o caso suspeito.

Onde há casos confirmados de coronavírus

China (Hong Kong, Macau e Taiwan), Alemanha, Austrália, Camboja, Canadá, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, EUA, Filipinas, Finlândia, França, Índia, Itália, Japão, Malásia, Nepal, Reino Unido, Rússia, Singapura, Sri Lanka, Suécia, Tailândia e Vietnã – Atualizado às 8h19 de 1º de fevereiro.