Passados dois anos e cinco meses desde a deflagração da 12ª fase da Operação Ararath, que resultou no afastamento de cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estaod (TCE-MT), a indefinição quanto ao destino dos membros da Corte de Contas pode, enfim, ter um desfecho.

Isso porque está na pauta desta quarta-feira (5), quatro recursos interpostos pelas defesas dos conselheiros afastados. A sessão ordinária começa às 14h.

Além de negarem ter recebido R$ 53 milhões em propina do ex-governador Silval Barbosa, eles afirmam não haver motivo para manter o afastamento. Todos tentam voltar à ativa no TCE.

Vale lembrar que Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo, Valter Albano e Waldir Teis continuam recebendo os salários normalmente desde setembro de 2017 quando foram

afastados por determinação do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).