Um internauta flagrou uma sucuri de aproximadamente 8 metros atravessando a estrada da MT-270 após São Lourenço de Fátima. As imagens foram feitas por volta das 11h no início dessa semana.

O motorista que fez as imagens estava com a esposa passando pela estrada quando avistou o animal e desceu do veículo para fazer as imagens. “Estava eu e minha esposa. Ela nem queria que eu descesse do carro para fazer as imagens,” relata Tony Marques.

Pelas imagens é possível ver a sucuri já próxima ao acostamento da pista. O animal entra pela mata e segue para seu destino.