Durante a prisão de um suspeito de furto na madrugada desta segunda-feira (03), a Polícia Militar desconfiou dos documentos apresentados por ele, em Rondonópolis-MT. No registro de identificação havia o nome de Antônio da Cruz Santiago, mas na verdade se tratava de Izídio Vieira de Sousa de 52 anos. Contra ele, existia dois mandados de prisão.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), após as guarnições da PM serem comunicadas sobre o furto em uma loja na Avenida Marechal Rondon, o acusado foi abordado nas proximidades. Na mochila dele, os policiais encontraram diversas roupas, ainda com etiquetas.

Após checagem, houve a confirmação que o documento apresentado pelo indivíduo era falso. Além disso, havia dois mandados de prisão contra ele.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Cacoal e Porto Velho, em Rondônia. Os documentos não especificam quais são os crimes.