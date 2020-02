Um casal morador do bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande (MT), foi vítima de uma tentativa de homicídio, na madrugada desta quarta-feira (5). O suspeito invadiu a casa do e usou uma faca para tentar matar as vítimas que estavam dormindo, mas acordaram com o barulho da invasão à residência.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h15, para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. As vítimas disseram que estavam dormindo quando escutaram um barulho na porta da casa, sendo arrombada. Quando se levantaram, já encontraram o suspeito armado com uma faca.

O morador foi em direção ao invasor e após luta corporal conseguiu imobilizá-lo enquanto a mulher acionou a PM. O suspeito chamava a vítima pelo nome dizendo que iria matá-la. Porém, o casou afirmou não conhecer o criminoso.

As vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Várzea Grande. O homem tinha lesões nas costas, cabeça e no pé. Já a mulher estava com lesões na cabeça e nos dedos.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, onde será autuado por violação de domicílio, lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele não informou aos policiais a motivações do crime.