Desacordo entre tenente-coronel da reserva e uma travesti termina na delegacia em Várzea Grande (MT). De acordo com a Polícia Militar, ambos marcaram um encontro na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Jardim Potiguar, na região do “Zero KM”, local de prostituição.

Porém, quando a travesti descobriu a profissão do cliente teria tentado extorquir o oficial em R$ 2 mil e foi espancada.

Consta no boletim de ocorrência, n°2020.5874, que a travesti combinou um programa sexual com o militar e ao entrarem no motel a profissional do sexo viu a carteirinha do tenente. Ela, segundo a polícia, pegou a carteira do oficial e tirou uma foto para tentando extorquir o militar.

O policial se negou a pagar o valor e surrou a travesti, com socos e chutes. A vítima teria sido socorrida por funcionários do motel e encaminhada ao Pronto-Socorro de Várzea Grande (PSVG). Após atendimento médico a travesti foi encaminhada à Central de Flagrantes.

O militar também foi conduzido para prestar depoimento. Ambos negociaram o programa e nenhum representou contra. Eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados.