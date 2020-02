Três pessoas morreram nas últimas horas em acidentes em rodovias que cortam Mato Grosso. Os acidentes ocorreram nos trechos das cidades de Canarana, Rosário Oeste e Primavera do Leste.

Uma das vítimas um idoso, identificado como José Mendes de Sousa, 66 anos. Ele foi esmagado por um caminhão na MT-326, em Canarana (MT), na madrugada desta quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do caminhão contou que trafegava, sentido ao município de Canarana, quando, a 10 km da cidade, não viu José na pista e o atropelou, em seguida passou com o caminhão em cima do corpo. O motorista contou que o idoso pilotava uma motocicleta sem farol.