Três dos quatro representantes de Mato Grosso entram em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil 2020. Operário, Luverdense e União brigam pela classificação à próxima fase.

Na Arena Pantanal, o Operário de Várzea Grande recebe o Santa Cruz-PE. O Tricolor da Fronteira, que ocupa a quarta colocação do Mato-grossense, terá pela frente o time do técnico Itamar Schulle (ex-treinador do Cuiabá).

Para se classificar a 2ª fase, o Operário terá que vencer a partida, enquanto os pernambucanos, jogam pelo empate para ficar com a vaga. O vencedor encara o classificado do confronto entre União-MT e Atlético-GO.

Operário e Santa Cruz se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h30 (horário de MT) na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Um pouco mais cedo, o Luverdense também entra em campo para o duelo decisivo. O LEC enfrenta o Bahia de Feira-BA fora de casa em situação diferente.

O Verdão do Norte terá a vantagem de jogar pelo empate para seguir a diante na competição. O classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Palmas-TO e Paraná-PR.

Bahia de Feira e Luverdense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de MT) na Arena Cajueiro, em Feira de Santana-BA.

Na quinta-feira, o União fecha a participação dos mato-grossenses nesta 1ª fase. O Colorado recebe o Atlético Goianiense, às 20h30, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Para ficar com a vaga, o União terá que vencer para seguir na competição. O adversário saíra do confronto entre Operário-MT e Santa Cruz-PE.