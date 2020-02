Três suspeitos com idades ente 19 e 24 anos foram detidos pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) nesta quinta-feira (6), no Jardim Liberdade, em Rondonópolis (MT). O trio é acusado de participação em um roubo que aconteceu na noite dessa quarta-feira (5), na conveniência de um Posto de Combustível localizado próximo a avenida Presidente Médici.

De acordo com o delegado João Paulo Praisner, o carro utilizado para dar suporte no crime, uma arma de fogo calibre 38 e parte da quantia em dinheiro que foi roubado dos funcionários e clientes do comércio foram apreendidos.

A Polícia trabalha em busca de um 4° suspeito envolvido no crime.