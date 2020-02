Nesta quinta-feira (06) o União Esporte Clube joga em casa pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para às 20h30 no estádio Luthero Lopes contra a equipe do Atlético Goianiense.

O time colorado está convocando a torcida para dar aquela força no jogo. Há inclusive um lote antecipado de ingressos no valor de R$15.

Menores de 12 anos que apresentarem documento com foto não pagam entrada. A inteira no dia do jogo estará sendo vendida a R$40.

O jogo desta quinta é de mata-mata e vale vaga na segunda fase da competição.