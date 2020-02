Um Projeto de Lei para a criação do Distrito de Ouro Branco do Sul, de autoria da Câmara de Vereadores de Itiquira – MT, continua tramitando no Legislativo. Uma sessão extraordinária aconteceu na última segunda-feira (03), após o prefeito de Itiquira ter vetado o Projeto. Porém, dos nove parlamentares, quatro não comparecem e um vereador está afastado. Desta forma não houve quórum suficiente para que o projeto entrasse em votação.

Conforme a Lei Complementar Estadual nº 23, de 19 de novembro de 1992, que dispõe sobre criação, incorporação, fusão, desmembramento e extinção de municípios e distritos no Estado de Mato Grosso, especificamente os artigos 14, 25 e 26 tratam da criação, organização e supressão de distritos em territórios municipais. E estabelece os requisitos mínimos exigidos para criação de distritos. Também determina que estes requisitos sem apurados pelo órgão de informações e cartografia do Estado de Mato Grosso.

Os requisitos mínimos exigidos para a criação de distritos municipais são: possuir no mínimo 50 habitações na seda da localidade e população superior a 1 mil habitantes em sua área urbana e rural.

A Lei estabelece ainda que a criação, organização e supressão dos distritos devem ser por meio de lei municipal, desde que obedecidos os requisitos.

Um trabalho foi realizado e registrado no Instituo de Terras de Mato Grosso. Os dados lançados na Base Cartográfica do Estado confirmam que Ouro Branco do Sul, localizado no município de Itiquira possui 710 habitações na sede de sua localidade e a população total de 3.397 (três mil e noventa e sete) habitantes.

Portanto de acordo com os dados apurados, a localidade cumpre os requisitos mínimos previstos pela Lei Complementar nº23/1992 para criação de distrito municipal.

Audiência Pública

No dia 28 de novembro de 2017, aconteceu na Escola Estadual Bonifácio Sachetti, uma audiência pública, visando a possível criação do Distrito de Ouro Branco do Sul. A audiência contou com a presença de vereadores, representantes do executivo, representantes do Ministério Público Estadual e comunidade local.

Ainda segundo informações, houve também uma consulta popular, onde os moradores da comunidade foram a favor da criação do Distrito.