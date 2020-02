Dois criminosos invadiram uma lanchonete de uma rede fast-food, no bairro CPA II, em Cuiabá (MT), renderam funcionários e fugiram levando dinheiro e celulares das vítimas. Um vídeo do circuito de segurança do estabelecimento registrou todo o crime, praticado na noite desta segunda-feira (3). Assista ao final do texto.

Na fuga, eles ainda levaram a motocicleta Honda Bros de cor preta, de um cliente. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser reconhecido por uma funcionária, através de fotografia.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 21h para atender a ocorrência. Uma das funcionárias reconheceu por foto um dos suspeito, morador do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

Em diligências à procura dos suspeitos, a guarnição localizou o menor bebendo numa distribuidora no bairro onde mora. De acordo com a Polícia Militar, ele confessou a participação no roubo e disse que a arma utilizada era um simulacro, ou seja, uma arma falsa, e estaria com seu comparsa, que não foi localizado.

A motocicleta e os produtos roubados não foram recuperados até o momento. O adolescente foi apreendido e encaminhado para Central de Flagrantes de Cuiabá para a Polícia Civil adotar as medidas cabíveis.