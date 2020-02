Com o fechamento dos dados de 2019, foi possível observar uma redução de 3,95% no volume captado de leite no Estado de Mato Grosso ante a 2018, o que elevou a ociosidade dos laticínios no Estado por mais um ano. A redução na oferta ocorreu, principalmente, nas regiões médio-norte e centro-sul, com quedas de 31,58% e 21,82%, respectivamente. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Como reflexo, alguns laticínios fecharam as portas no decorrer do ano, por causa das dificuldades econômicas que o setor lácteo tem passado. Apesar disso, as regiões norte e nordeste aumentaram sua captação em 8,98% e 8,57%, nesta ordem, principalmente porque o rebanho nas regiões no norte do estado aumentou (IBGE, 2018).

Isso indica que a cadeia naquelas localidades está crescendo, e lá registrou os maiores níveis de utilização das indústrias. Ainda assim, a média da utilização das indústrias em MT em 2019 reduziu 2,00 ponto percentual ante o ano anterior, o que eleva seus custos produtivos e limita melhores repasses de preços aos produtores.