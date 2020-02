Evitando confirmar, oficialmente, se vai ou não, para a base governista na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) sinaliza que está cada vez mais “amigo” do governador Mauro Mendes (DEM). Na última terça-feira (28), ele participou da inauguração do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso (COT UFMT) e foi chamado para entregar homenagens a atletas e personalidades do Estado.

O deputado, que até então era um ferrenho opositor de Mendes, além de ter ficado ao lado do governador durante a cerimônia, o abraçou e aplaudiu várias vezes as falas do democrata.

Em conversa com jornalistas, Mauro Mendes confirmou que mantém conversa com o tucano para compor sua base. “Com relação ao deputado Wilson Santos ele tem defendido posições importantes para o Estado, votou em coisas importante na maioria das propostas do governo, encaminhadas à Assembleia. Se ele está apoiando, ele é bem vindo sim, não para o governo, mas para às boas práticas”, comentou o governador.

Wilson não conversou com a imprensa, mas em nota ao PORTAL AGORA MATO GROSSO disse que na noite do dia 28 se reuniu, no Hotel Paiaguás, com apoiadores das últimas campanhas como presidentes de bairros, líderes comunitários e populares para saber a opinião de cada um.

O deputado ouviu todos, incluindo favoráveis e contrários à sua ia para a governista, mas alega que não tomou ainda nenhuma posição. Garantiu que deverá dialogar com a base de apoio e correligionários para só então se decidir sobre o tema. Nas redes sociais Wilson pediu a opinião dos internautas, para saber se ingressa ou não na base e recebeu um enxurrada de criticas e memes de risadas.

Confira a nota enviada pela assessoria

O deputado Wilson Santos se reuniu no Hotel Paiaguás com apoiadores das últimas campanhas, presidentes de bairros, líderes comunitários e populares. O deputado Wilson Santos ouviu todos, incluindo favoráveis e contrários à adesão a base aliada do governo. Mas não tomou nenhuma posição definitiva. Decidiu que ainda vai dialogar com a sua base de apoio.