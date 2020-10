Dados atualizados pelo Ibama, em parceria com Prevfogo e o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, mostram que 40% da área do Pantanal em Mato Grosso foi destruída pelo fogo.

Ao todo, foram devastados 2.215.000 (dois milhões duzentos e quinze mil) hectares. Isso representa uma área 13 vezes o tamanho das cidades de do Rio de Janeiro e São Paulo juntas.

No entanto a Força Tarefa que atua no combate reforçou que as chamas foram controladas no estado. Atuam na região bombeiros, brigadistas, equipes da Força Nacional e militares da Aeronáutica.

O governo não tem informações quanto a morte de animais no Pantanal, causadas pelos incêndios.

O Pantanal ocupa áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, da área total do bioma, ou seja, a soma dos dois estados, destruição é de 30%.