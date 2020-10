Luan Santana e Jade Magalhães se separam

Luan Santana e Jade Magalhães não estão mais juntos. Depois de 12 anos de relacionamento, o cantor e a modelo, que ficaram noivos em 2019, colocaram um ponto final na relação.

A informação foi confirmada por Jade, que compartilhou um textão nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (19).

“Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim”, escreveu Jade.

A ex-noiva de Luan Santana também agradeceu as mensagens de carinho e o apoio de fãs, amigos, familiares.

“Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade”, completou.

Os boatos do fim do noivado de Jade e Luan surgiram na semana passada. A colunista do R7, Keila Jimenez, chegou a publicar que Giulia Be seria o pivô da separação do agora ex-casal.

No último domingo (18), o cantor deu mais um indício de que a relação tinha acabado quando viajou sozinho para o México, a trabalho. Ainda de acordo com Keila, Luan está investindo na carreira internacional e tem reuniões agendadas no país com compositores, rádios, e parceiros musicais e pretende gravar sucessos em espanhol.

O cantor não se pronunciou sobre a separação até o momento.

Veja a publicação completa de Jade: