68% dos brasileiros querem viajar nos próximos meses, diz pesquisa

Com a flexibilização da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, os brasileiros já estão começando a pensar em viajar.

Uma pesquisa realizada pela MelhorCambio.com apontou que 68% dos brasileiros querem viajar nos próximos meses. Desse total:

37,5% estão programando viagem a partir de abril de 2021;

15,6% querem voltar às estradas e aeroportos em janeiro; e

14,9% ainda este ano.

O levantamento, feito com 2.147 pessoas que responderam as perguntas no site da startup, também revela que:

78,7%% pretendem viajar a lazer;

12,6% para estudar;

e 8,6% a trabalho.

Alexandre Monteiro, sócio da startup, acredita que a flexibilização em diversas regiões do Brasil e a abertura das fronteiras para brasileiros por alguns países estão despertando o interesse das pessoas para fazerem planos para o futuro.

Defina o destino

Antes de qualquer coisa, é essencial escolher o destino para definir a data, período da viagem e meio de transporte.

Pesquise os preços

Comece a pesquisar os preços de passagens aéreas, hotéis e passeios no destino antes de fechar a viagem com alguma companhia.

Compre com antecedência

Quanto mais longe o dia da compra estiver do dia do embarque, maiores são as chances de conseguir um bom preço, orienta Monteiro.