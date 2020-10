83% dos leitos públicos de UTI´s em Rondonópolis estão ocupados

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura Municipal de Rondonópolis na tarde desta quinta-feira (29), 83,3% dos leitos de UTI´s, exclusivos para Covid-19, estão ocupados. Restavam apenas dois leitos até o final da tarde.

Os leitos privados ainda estão também com uma alta taxa de ocupação que passa dos 90%.

As enfermarias exclusivas para Covid, que atendem aos casos mais leves, tem uma taxa de ocupação menor, sendo de 21,1% para as públicas e 36,4% para as particulares.

Há também oito leitos semi-intensivos disponíveis na UPA.

No Boletim constam duas mortes por Covid registradas no dia 28. Uma mulher de 76 anos e um homem de 50., ambos tinham comorbidades.