“A recuperação judicial preserva empregos” afirma especialista

Desde 2005, quando foi sancionada a Lei 11.101 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência da sociedade empresária, uma nova saída surgiu para os empresários que passam por uma situação de crise que levaria ao fechamento da empresa.

De acordo com o advogado especialista em Direito Empresarial e Recuperação Judicial, Rubem Vandoni da RJV advocacia, a sociedade, muitas vezes, não tem consciência do quão benéfica é a recuperação para todos, já que além de manter uma empresa, ela preserva empregos que seriam desfeitos com o fechamento.

“Além de proteger a atividade de um empresário que está passando por um momento difícil, ela é benéfica também para quem a empresa deve, já que o compromisso é feito judicialmente.

Ele explicou que durante o processo, o advogado especialista monta um plano de recuperação que deve ser aprovado por 50% +1 dos credores. “É uma forma da empresa falar: do jeito que está, não consigo pagar, então vamos negociar”.

“O cumprimento do plano é acompanhado pelo Judiciário por dois anos, mas o prazo negociado pode ser bem maior. Se a maioria vota contra, a empresa vai a falência e todos perdem” conclui ele que trabalha com o sócio Julierme Romero.