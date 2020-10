Abílio faz “live” na Prefeitura de Cuiabá e questiona resultados na Secretaria das Mulheres

O vereador e candidato prefeito de Cuiabá, Abílio Junior (Podemos), fez uma live hoje (27) de manhã da sede do Poder Executivo Municipal.

Abílio entrou pela porta da frente e foi até o local onde funciona a Secretaria dos Direitos das Mulheres. No caminho chegou a discutir com alguns servidores que não queriam ser filmados.

Na Secretaria, ele perguntou por que saiu do orçamento da pasta valores para o pagamento de compromissos da antiga Secretaria dos 300 anos, entre eles, para verbas indenizatórias.

Servidores explicaram que a Secretaria das Mulheres substituiu há dos 300 anos após a extinção da mesma e por isso ficaram alguns compromissos pendentes de pagamentos, que foram regularizados nos meses seguintes.

A resposta não agradou o candidato que disse ao sair do prédio que a Secretaria serviria como “cabide de empregos”, no entanto, não citou ao longo da gravação quais seriam as propostas dele para as políticas públicas voltadas as mulheres.

Antes de sair do prédio, Abílio, passou na garagem e na sala dos motoristas onde filmou um dos profissionais deitado em um sofá. Abílio perguntou se ele estaria dormindo e o mesmo disse que estava descansando.