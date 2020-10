Abílio reconhece que esta recebendo Verba Indenizatória estando em campanha

Abílio Junior (Podemos), candidato a prefeito de Cuiabá, confirmou que solicitou o recebimento das verbas indenizatórias da Câmara de Vereadores mesmo no período eleitoral.

O fato foi questionado por Julier Sebastião, candidato do PT, e Emanuel Pinheiro, que é do MDB. Aliás, Emanuel disse ainda que Abilio estaria usando os recursos da Verba Indenizatória para custear a campanha dele.

Abílio negou uso indevido e se defendeu das acusações reconhecendo que esta recebendo as populares VI, que podem ultrapassar os R$ 18 mil por mês, por que segue com as atividades normais de vereador e prestando as contas solicitadas pela mesa diretora, além da disputa pela prefeitura.

A verba indenizatória é um valor que os legisladores podem solicitar para custear as atividades para o exercício parlamentar, independente do salário. No entanto não é necessário apresentar nenhuma nota fiscal para pedir o pagamento.

A Verba Indenizatória não é considerado salário. Abílio disse ainda a reportagem do Agora MT que o prefeito Emanuel Pinheiro também tem esse direito na prefeitura e os valores mensais podem ultrapassar os R$ 25 mil.

A Câmara de Vereadores de Cuiabá, por sua vez, disse que realiza os pagamentos mediante pedido e que não pode se regusar por que trata-se de um direito do vereador.