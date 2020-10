Abílio usa música e gera revolta em filho de Gonzaguinha

O músico Daniel Gonzaga, filho do cantor Gonzaguinha, morto em um acidente automobilístico no ano de 1991 e que fez muito sucesso á época com suas músicas recheadas de protesto e conteúdo político, usou suas redes sociais para criticar o candidato a prefeito de Cuiabá, Abílio Junior, que usou sem autorização em sua campanha a música “E vamos à luta”, obra prima de seu pai.

O protesto do músico se deve em parte ao uso não autorizado da música, mas principalmente devido ao perfil político de Abílio, alinhado com ideias de extrema direita, que representa tudo que o Gonzaguinha combatia com sua arte e seus discursos quando vivo. “Essa música está sendo utilizada em benefício daqueles que não merecem”, disparou Daniel Gonzaga, que promete ir á Justiça em busca de uma reparação pelo uso indevido da obra de seu pai.

Em outro trecho de sua fala, o músico continua defendendo que Abílio não tem o perfil ideal para fazer uso da música. “Esse candidato foi beneficiado com uma música que não foi construída para ele. Eles falam em mudar a administração, mudar a cidade, mudar a política, e não vão mudar nada. Quem muda é quem distribui respeito, quem respeita a legislação vigente”.

Abílio ainda não se manifestou a respeito de se irá ou não parar de usar a música, mas pegou muito mal para o candidato usar a música “esquerdista” em sua campanha, ainda mais por não ter autorização para usar a mesma de seus proprietários intelectuais.