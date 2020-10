Ação da PRF e da Polícia Civil termina com 12 milicianos mortos

A Polícia Civil e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) participaram de uma ação que terminou, na última quinta-feira (15), com 12 suspeitos mortos, na estrada Rio-Santos, altura de Itaguaí, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a quadrilha teria envolvimento com um grupo miliciano da zona oeste do Rio.

Os suspeitos estavam divididos em quatro carros roubados quando foram abordados por agentes da Polícia Civil e PRF. A quadrilha reagiu à ação dos policiais, o que teria iniciado a troca de tiros.

Dos 12 suspeitos baleados, 11 morreram ainda no local. Apenas um suposto miliciano foi socorrido, levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Record TV Rio, o líder da milícia de Itaguaí, conhecido como Cabo Benê, estava entre os suspeitos mortos durante a ação. A Polícia Civil já havia tentado outras quatro vezes prender o grupo em operações similares.

A quadrilha estava sendo monitorada há, pelo menos, 15 dias. Os dados da inteligência da Polícia Civil apontam que frequentemente o grupo fazia o caminho entre a zona oeste do Rio e a Baixada Fluminense.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ação foi comandada pela força-tarefa que pretende garantir a segurança das eleições 2020 na Baixada Fluminense. Em menos de 24 horas, agentes destacados da força-tarefa mataram 17 milicianos em operações nas cidades da Baixada.