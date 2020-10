Acidente em Jaciara deixa uma pessoa morta e duas feridas

A Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 14h51 para um atendimento no km 291 da BR-364, neste domingo (11), em Jaciara-MT. A pista ficou interditada no sentido norte da via.

As equipes de resgate prestaram atendimento aos três ocupantes e constataram o óbito do condutor. Os outros dois passageiros foram encaminhados ao hospital. A equipe do SAMU também esteve no local.

A informação preliminar aponta um capotamento de um Fiat Strada. A informação será confirmada após laudo da PRF.