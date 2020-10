Acidente entre dois veículos deixa passageira ferida na MT -270

Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu na noite desta terça-feira (27), na MT – 270 no município de Rondonópolis com proximidade de São José do Povo.

A colisão aconteceu entre um carro Voyage de cor prata que seguia sentindo Rondonópolis/ Guiratinga com um Gol de cor branca em trajeto contrário.

O motorista do Voyage afirma ter dado seta antes de entrar em uma estrada de chão, informação esta que o condutor do Gol nega.

De acordo com informações do Sargento Adriangêlo do Corpo de Bombeiros, a solicitação era de que uma pessoa estaria presa às ferragens no qual em deslocamento não foi confirmado.

Porém, uma das passageiras do veículo Gol se feriu e precisou de atendimento médico.

No local esteve presente a Polícia Civil, uma viatura avançada do SAMU e Corpo de Bombeiros.