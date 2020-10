Acidente na Vila Aurora deixa motociclista ferido

Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu na noite desta sexta-feira (02) na Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações um carro Voyage de cor branca e uma moto de cor preta seguiam na Rua Fernando Correa da Costa no mesmo lado da pista e em determinado momento o veículo que estava na frente deu sinal indicando que ia virar, mas o motociclista não viu e bateu na lateral do carro.

O condutor da moto teve escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).