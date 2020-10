Acidente no Jardim Tropical deixa motociclista com fratura no fêmur

Mais um acidente na noite deste sábado (24) aconteceu em Rondonopolis-MT. A colisão foi cruzamento entre as ruas Ana Maria Sperança com a rua Luís Carlos F. dos Santos, Jardim Tropical, envolvendo uma motocicleta modelo Honda titan e um carro modelo corola.

Segundo informações de moradores que testemunharam o acidente, a condutora do veículo que seguia na rua Ana Maria Sperança avançou a preferencial e atingiu o motociclista.

Com o impacto, o rapaz bateu no para-brisas do veículo e depois caiu próximo ao meio fio.

Ele foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur e no cotovelo.

Além da condutora, o carro era ocupado por mais duas crianças, uma no bebê conforto. Somente o motociclista se feriu.