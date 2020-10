Adolescente é vítima de estupro coletivo, cinco suspeitos já foram identificados

A Polícia Civil investiga a denúncia de um estupro coletivo ocorrido no morro do Cantagalo, na zona sul do Rio. A vítima é uma adolescente de 14 anos. O caso está sob sigilo, segundo o delegado Felipe Santoro.

De acordo com informações do Cidade Alerta RJ, cinco suspeitos do crime já foram identificados. Entre eles estão dois menores de idade.

O caso aconteceu no dia 26 de setembro. A vítima saiu de casa à noite e foi encontrada desacordada por vizinhos na manhã seguinte.

De acordo com as investigações, ela foi obrigada a ingerir bebida alcoólica. A menina foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu atendimento.

O crime foi registrado na 13ª DP (Ipanema) no dia 4 de outubro. A vítima foi encaminhada para prestar depoimento na DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima).