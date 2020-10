Adonias cobra e Energisa faz compromisso de melhorar fornecimento na região do Mathias Neves

O vereador Adonias Fernandes (MDB) acompanhado da presidente da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (Uramb), Nilza Siqueira, estiveram reunidos com os diretores da Energisa, Paulo Kurahara e Mardens, na manhã desta quarta-feira (7), para cobrar melhorias no fornecimento de energia elétrica para os bairros de Rondonópolis. Nesses últimos dias, a reclamação pelas quedas constantes de energia aumentou muito e isso tem gerado muitos problemas a população.

De acordo com Adonias o encontro foi para que ele junto com a presidente da Uramb pudesse levar para os representantes da Energisa as demandas dos moradores que fazem parte do Mathias Neves, Paiaguás, Vila Rica, Antonio Geraldino entre outros.

“A Energisa fez o compromisso de que hoje a empresa já vai estar trabalhando nessa região e que vão estar com o serviço de manutenção forte para melhorar a capacidade de fornecimento e assim resolver essa situação”, afirmou o vereador.