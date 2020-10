Andreia Wagner defende valorização do servidor de carreira

Em live nesta sexta-feira (30), a candidata a prefeita de Jaciara pelo PSB, Andreia Wagner, garantiu que, caso eleita, vai priorizar o trabalho dos servidores de carreira, como medida propositiva. Andreia assegurou ainda que o secretariado será definido por competência técnica.

“Vamos valorizar nossos funcionários de carreira. Tenho a convicção de que estão preparados para ocupar cargos de chefia, até gerando economia para o município. Isso é muito importante. Pode ter certeza de que estaremos escolhendo pessoas qualificadas, porque prefeitura não é cabide de emprego. Prefeitura é para quem tem comprometimento”, afirmou.

O esclarecimento de Andreia foi uma forma de rebater as críticas de um dos grupos políticos adversários, que supostamente estaria espalhando informações inverídicas nas mídias sociais a respeito da escolha dos secretários municipais, caso a candidata ganhe as eleições.

Esposa do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, Andreia Wagner tem formação em contabilidade, administra parte das empresas da família e atuou aproximadamente 10 anos na Assistência Social de Jaciara.

No plano de governo, Andreia reforça o apoio ao desenvolvimento econômico do município, tendo o turismo como um dos setores que podem gerar emprego e renda, além do incentivo à agricultura familiar e ao agronegócio como um todo.

Andreia reforça ainda que defenderá uma gestão participativa e que buscará sanar problemas pontuais, como a falta de água, que vem prejudicando a população e dificultando a vinda de empresas ao Distrito Industrial. Segundo ela, faltam, principalmente, políticas públicas que visem a geração de emprego.

A candidata a vice-prefeita da coligação “Para o Bem de Jaciara”, também pelo PSB, é a empresária Zilá Bruschetta. O arco de aliança é composto pelo PSB, PV, PL, PDT, PT, DEM e PROS.