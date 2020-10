Andressa Suita ganha 2 milhões de seguidores no Instagram

Andressa Suita ganhou 2 milhões de seguidores no Instagram desde a última sexta-feira (9). O aumento expressivo de internautas na rede social em poucos dias se deve ao fim do casamento dela com Gusttavo Lima.

A modelo, que se proncuniou sobre o assunto e disse que a decisão partiu do sertanejo, tem recebido apoio na web.

Segundo um levantamento feito pelo IG Blade, Andressa tem precisamente 2.120.138 novos seguidores no perfil oficial. Na sexta-feira (9), antes do anúncio do casório, ela tinha pouco mais de 10 milhões e agora já soma 12 milhões e meio.

Gusttavo, por sua vez, também está sendo seguido por novos internautas, porém, em uma proporção bem menor que a ex. O sertanejo tinha cerca de 35 mil seguidores e, atualmente, tem 368 mil a mais.