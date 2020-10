Andressa Suita retoma treinos e dieta após ‘jacada’

Depois de ter voltado a trabalhar, Andressa Suita conversou com os seguidores, na manhã desta terça-feira (27), e contou que, aos poucos, também tem retomado a rotina. A modelo e influenciadora digital confessou que deixou de fazer exercícios e de se alimentar direito nos últimos dias. Ela deu a entender que “jacou” após o fim do casamento de cinco anos com Gusttavo Lima.

“Estou voltando com rotina de treinos, quero mostrar para vocês, voltando com dieta… Porque, gente, eu fiquei umas três semanas bebendo direto, viu?”, revelou Andressa. “Agora, estou precisando dar aquela limpada no organismo, sabe? Dar uma acelerada no metabolismo”, completou.

Enquanto esperava para fazer as fotos, Andressa, que estava na companhia dos filhos, Gabriel, de 2 anos, e Samuel, de 3 anos, ainda relembrou do nascimento do caçula e comentou sobre a boa relação entre as crianças.

“Quando engravidei do Samuel, o Gabriel estava com 5 meses, tomei o maior susto, não esperava, tinha acabado de sair de uma depressão pós-parto… E, hoje, eu vejo o quanto Gabriel precisa do Samuel e o quanto eles são muito unidos. Eles são muito parceiros. Hoje, eu venho quanto foi bom ter engravidado do Samuel”, afirmou.