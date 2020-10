Anitta leva o pai para fazer tatuagem: ‘Entrou na minha onda’

Anitta acompanhou o pai, Mauro Machado, em uma sessão de tatuagem. Nas redes sociais, a cantora compartilhou parte do processo do desenho feito pelo empresário na lateral direita do peito.

“Eu não estou acreditando que eu estou fazendo meu pai entrar na minha onda e ele está fazendo uma tatuagem”, brincou Anitta.

A cantora ainda perguntou para “Painitto” se estava doendo: “Um pouco”, respondeu.

Esta é a primeira tatuagem feita pelo pai de Anitta. A cantora, por sua vez, tem o corpo cheio de desenhos. As tatuagens mais recentes, inclusive, foram feitas durante uma viagem da artista para a Espanha, em agosto deste ano.