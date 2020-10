Após chuva, ruas ficam intransitáveis em Rondonópolis

Após a chuva desta quinta-feira (29), várias ruas da cidade ficaram intransitáveis. Em alguns bairros, onde estavam sendo realizadas algumas obras, o estrago foi ainda maior.

Moradores dos bairros Parque Universitário, Oasis e Paineiras entraram em contato com o Portal AGORAMT para reclamar da situação que o bairro ficou.

Em resposta, a Prefeitura afirmou que irá tomar providências a respeito dos pontos de drenagem críticos da cidade.

Veja a nota:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA comunica a população de Rondonópolis, bem como à comunidade do Residencial Jardim das Paineiras, especificamente aos moradores da Rua Curió, atingida pelas águas das chuvas que ocorreram na tarde desta quinta-feira (29), que os estragos foram verificados apenas nas obras de drenagem profunda que ainda se encontram em execução. Os trabalhos continuarão normalmente assim que estiar e houver condição de movimentação dos trabalhadores e maquinários.

Ela ressalta ainda que o mesmo vale para a Avenida dos Estudantes (prolongamento das Avenidas Binários Norte e Sul), que ainda está em obras, e o alargamento das travessias abaixo do encontro com as ruas transversais já está contratado e será executado pela empresa Tripolo.

No que diz respeito à Avenida W11, uma grande obra de drenagem está em andamento no Bairro Sagrada Família, sendo que o ramal final ao longo da mesma foi licitado pelo Estado e as obras iniciarão em breve. A SINFRA assegura à população que todos os esforços necessários estão sendo realizados para resolver permanentemente as situações mais complexas da drenagem de Rondonópolis.

A situação nos bairros está sendo acompanhada por várias secretarias municipais e a Defesa Civil que, até o momento, não recebeu nenhum chamado de urgência.