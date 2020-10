Candidatos se defendem sob falta de máscaras em Cuiabá

Uma reportagem produzida pelo Agora MT nesta segunda-feira (12) mostrou que alguns candidatos a prefeito de Cuiabá esqueceram das normas de prevenção a Covid-19 neste final de semana.

Foram várias caminhadas, com abraços e apertos de mãos em público e aglomerações, alguns foram flagrados sem máscara, o que é proibido por lei em Mato Grosso, além de representar um risco a saúde das pessoas.

Roberto França (Patriota) foi um que se descuidou. Ele até abraçou idosos, que são grupo de risco, sem usar máscara e postou as fotos. Em nota ele reconheceu o erro, agradeceu pelo que classificou como “puxada de orelhas” e se comprometeu em usar a máscara em todos os próximos eventos políticos.

Gisela Simona (Pros) tirou a máscara para fazer discursos no carro de som e em reuniões. Em nota, ela disse que fica de máscara sempre que esta em público e que as reuniões são organizadas dentro do que a lei determina quanto a quantidade de pessoas, o distanciamento e a disponibilidade de alcool em gel. Simona disse que só se aproxima das pessoas para as fotos.

Abílio Junior (Podemos) que aparece até em clipes ao lado das pessoas sem utilizar máscaras, não respondeu ao questionamento.

A assessoria de Aécio Rodrigues (PSL) não foi localizada para comentar o flagrante.