Após derrubarem poste de energia, ocupantes de Classic abandonam veículo e fogem do local

O motorista de um veículo Chevrolet Classic de cor branca, placa NJQ 1F12, perdeu o controle do seu veículo e acabou colidindo frontalmente com um poste da rede de energia elétrica da cidade. O acidente aconteceu por volta das 7 horas de hoje (18), na rua Kamal Jumblate, no bairro Cidade da Mata, e com a força do impacto, o veículo acabou por derrubar o poste de iluminação, deixando uma grande quantidade de fios espalhados pela via, o que acabou por provocar acidentes menores.

De acordo com informações de moradores da vizinhança, que acompanharam a cena, o motorista do Classic teria perdido o controle da direção do veículo assim que virou da rua Rio Branco pela Kamal Jumblate em direção à rua Arnaldo Estevan. Assim que colidiu com o poste, o motorista e os outros três ocupantes do veículo saíram do mesmo e fugiram do local a pé.

Ainda segundo as testemunhas, uma das pessoas que ocupavam o Classic se feriu no rosto, tendo sido auxiliado pelos demais e levado até um espelho d’água que fica numa praça próxima, onde lavou o rosto antes de continuar a fuga com os demais.

Pelo menos dois motociclistas que passaram pelo local após o acidente se enroscaram na fiação do poste de iluminação e acabaram caindo, sendo que um deles teve que ser socorrido pelo Samu com ferimentos leves.

Algum tempo depois do ocorrido, um guincho foi até o local e rebocou o Classic. Até o fechamento dessa reportagem, a Energisa ainda não tinha enviado técnicos ao local para restabelecer o fornecimento de energia, que foi interrompido na vizinhança com a queda do poste. Até o momento não há informações sobre a identidade ou paradeiro dos ocupantes do veículo.