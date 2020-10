Após uso de droga e álcool, jovem de 15 anos é esfaqueado por ‘amigo’

Um jovem de 15 anos por pouco não perdeu a vida, após ser agredido e esfaqueado por um ‘colega’, na madrugada deste sábado (10), em Rondonópolis-MT. Ninguém foi preso.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a vítima disse aos policiais militares que estava no Casario com o suspeito, quando os dois resolveram seguir para uma boate da cidade. No local, eles consumiram bebida alcoólica e substâncias psicoativas.

Ainda segundo a vítima, o suspeito teria se alterado e tentado mata-lo. O adolescente foi agredido com garrafadas na cabeça e ainda teve ferimentos na mão, provocados por uma faca.

Diante das informações, uma guarnição da PM seguiu com a vítima para o endereço do acusado. Porém, não conseguiram encontra-lo.

O jovem ferido negou atendimento médico e ficou aguardando o suspeito na porta da residencia dele, pois segundo a vítima, ele havia furtado todos os seus documentos pessoais.